В Калужской области волонтеры высадили 10 тысяч деревьев

В четверг, 21 сентября, в Людиновском районе волонтеры вместе с министром природных ресурсов и экологии Калужской области Владимиром Жипой стали участниками всероссийской акции «Сохраним лес».

Они высадили около 10 тысяч саженцев сосны.

Владимир Жипа напомнил, что осенью во всех районах в рамках акции на 74 гектарах планируется посадить 166 тысяч деревьев.

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