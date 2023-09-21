Председатель Заксобрания Калужской области рассказал о помощи фронту

В четверг, 21 сентября, в Калуге прошло первое заседание осенней сессии Законодательного Собрания. Открывая его, председатель парламента Геннадий Новосельцев рассказал о работе депутатов летом.

- Фракция «Единая Россия» продолжает помогать фронту. В августе мы приобрели и передали военнослужащим третьего армейского батальона десятого танкового полка автомобиль «Нива». Подразделению ОМОН передали снайперскую винтовку. Продолжается сотрудничество с волонтерскими организациями, которые плетут маскировочные сети, - сообщил он.

Непосредственно перед заседанием члены фракции передали командиру минометной батареи десятого танкового полка средства связи: 20 раций, наушники, цифровые ретрансляторы и подзорные трубы.

Также в преддверии Дня знаний партия «Единая Россия» провела традиционную акцию «Собери ребенка в школу».

- Все члены нашей фракции приняли в ней участие - помогли детям из малообеспеченных и многодетных семей, семей участников спецоперации подготовиться к началу учебного года, - подчеркнул Новосельцев. - В целом по области акция охватила почти 700 детей. В конце августа побывали в очередной командировке в нашем подшефном Первомайске. От партии «Единая Россия» по поручению губернатора доставили первомайским школьникам подарки к 1 сентября. 127 первоклассников получили рюкзаки со всем необходимым, более старшие дети - полторы тысячи наборов канцтоваров.

Летом продолжалась также активная работа в рамках Народной программы наказов избирателей «Единой России».

- Всего сейчас на сайте er40.ru около двух тысяч наказов, - напомнил Новосельцев. - Почти 65% уже реализовано. В этом году нам надо исполнить 624 наказа. Летом мы активно встречались с людьми, контролировали объекты, которые строятся, ремонтируются по программам «Единой России» и другим программам. У нас в районах много таких объектов: и благоустройство, и ремонт школ. С этим мы и работали.

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