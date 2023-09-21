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Калужские депутаты приняли законы в поддержку участников специальной военной операции

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.09.2023 16:24 0 245
Калужские депутаты приняли законы в поддержку участников специальной военной операции

В четверг, 21 сентября, прошло первое заседание осенней сессии Законодательного Собрания Калужской области.

Депутаты приняли несколько законов, которые направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

- Все меры поддержки - это те просьбы, с которыми обращались конкретные люди, которые сталкивались с конкретной жизненной ситуацией, - пояснил председатель парламента Геннадий Новосельцев.

В частности, для участников специальной военной операции отменили транспортный налог на одно транспортное средство мощностью до 150 лошадиных сил.

Статус многодетных теперь будет сохраняться за семьями, в которых дети в возрасте до 23 лет принимали участие в специальной военной операции и погибли.

- Мы сделали это для того, чтобы такие семьи сохранили все свои права и льготы, - рассказал Геннадий Новосельцев. - Сохранили за такими семьями и право на бесплатный земельный участок.

Также расширился перечень граждан, которые получают выплату на газификацию домовладений. Туда вошли участники спецоперации и их семьи. Они смогут получить 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и прокладку сетей в границах участка.

По инициативе фракции «Единая Россия» на заседании был принят закон о поддержке молодых специалистов – участников спецоперации. На данный момент региональное законодательство предусматривает ежегодные выплаты выпускникам, которые в течение 3 месяцев с момента получения диплома устроились в областные или муниципальные учреждения. Чтобы молодые участники СВО не потеряли право на эти выплаты, время их службы в зоне боевых действий теперь не будут включать в этот 3-месячный период.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.09.2023 16:24 0 245
Тэги: законодательное собрание
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