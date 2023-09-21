В Калужской области отремонтировали братскую могилу советских воинов в Барятино

В Калужской области привели в порядок братскую могилу советских воинов в селе Барятино Барятинского района, сообщил в четверг, 21 сентября, министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

Работы проведены в рамках исполнения федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

Братская могила в Барятино возникла в 1955 году в результате перезахоронения праха воинов из братских и индивидуальных могил, находившихся в населенных пунктах Барятино, Вяжная, Езовня, Ефремово, Красный Холм, Крисаново-Пятница, Крутая, Марс, Митинка, Неручь, Нижнее, Полом, Разиньково, Ракитня, Серп, Шемелинки, Шершнево. Всего там покоится прах 973 воинов.

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