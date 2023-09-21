В Калуге опубликовали график работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа

В Калуге с пятницы по воскресенье, 22-24 сентября, будут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

22 сентября:

ул. Болдина, 1 с 10:00 до 14:00.

23 сентября:

ул. Кирова, 27 около Дома Быта с 9:30 до 16:00.

Грабцевское шоссе, 59 с 10:00 до 14:00.

24 сентября:

Грабцевское шоссе, 59 с 10:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

По данным на четверг прививку от гриппа сделали уже 151 878 жителей региона.

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