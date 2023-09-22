Стройполимеркерамика ищет работников на достойные зарплаты

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Одним из победителей премии «Работодатель года – 2023» стало хорошо известное в Калужской области ОАО «Стройполимеркерамика». Предприятие взяло первый приз в номинации «Работодатель года в сфере производства строительных материалов».

Стройполимеркерамика является одним из крупнейших предприятий по выпуску строительных изделий. Оно объединяет в себе два больших кирпичных завода: завод керамических стеновых материалов и завод по производству кирпича керамического полнотелого.

Предприятие выпускает продукцию под торговым брендом «Воротынский кирпич». Здесь умело сочетаются вековые традиции производства керамического кирпича, знания и опыт поколений, работающих на заводе, последние мировые разработки в сфере производства этого строительного материала, собственные уникальные технологии и, конечно, все природные достоинства кирпича.

В связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции ОАО «Стройполимеркерамика» приглашает на постоянную работу:

инженера-электроника

механика по ремонту оборудования

водителя погрузчика тракторного, автомобильного

машиниста бульдозера

машиниста экскаватора

слесаря по ремонту ДСМиТ

электромонтёра

слесаря-ремонтника

грузчика

Мы предлагает специалистам:

работу на крупном предприятии

оформление по ТК РФ

полный соц. пакет

компенсацию питания

доставку корпоративным транспортом

обучение вторым профессиям, повышение квалификации

материальную помощь к ежегодному отпуску, профессиональному празднику

Отдел кадров: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59

Менеджер по подбору персонала: 8-910-860-28-16

Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1

www.v-kirpich.ru

ОАО «Стройполимеркерамика». Реклама.

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