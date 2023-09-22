Стройполимеркерамика ищет работников на достойные зарплаты

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Одним из победителей премии «Работодатель года – 2023» стало хорошо известное в Калужской области ОАО «Стройполимеркерамика». Предприятие взяло первый приз в номинации «Работодатель года в сфере производства строительных материалов».
Стройполимеркерамика является одним из крупнейших предприятий по выпуску строительных изделий. Оно объединяет в себе два больших кирпичных завода: завод керамических стеновых материалов и завод по производству кирпича керамического полнотелого.
Предприятие выпускает продукцию под торговым брендом «Воротынский кирпич». Здесь умело сочетаются вековые традиции производства керамического кирпича, знания и опыт поколений, работающих на заводе, последние мировые разработки в сфере производства этого строительного материала, собственные уникальные технологии и, конечно, все природные достоинства кирпича.
В связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции ОАО «Стройполимеркерамика» приглашает на постоянную работу:
Мы предлагает специалистам:
Отдел кадров: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59
Менеджер по подбору персонала: 8-910-860-28-16
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1
ОАО «Стройполимеркерамика». Реклама.
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