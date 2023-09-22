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Стройполимеркерамика ищет работников на достойные зарплаты

Опубликовано: 22.09.2023 09:40 0 498
Стройполимеркерамика ищет работников на достойные зарплаты

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Одним из победителей премии «Работодатель года – 2023» стало хорошо известное в Калужской области ОАО «Стройполимеркерамика». Предприятие взяло первый приз в номинации «Работодатель года в сфере производства строительных материалов».

Стройполимеркерамика является одним из крупнейших предприятий по выпуску строительных изделий. Оно объединяет в себе два больших кирпичных завода: завод керамических стеновых материалов и завод по производству кирпича керамического полнотелого.

Предприятие выпускает продукцию под торговым брендом «Воротынский кирпич». Здесь умело сочетаются вековые традиции производства керамического кирпича, знания и опыт поколений, работающих на заводе, последние мировые разработки в сфере производства этого строительного материала, собственные уникальные технологии и, конечно, все природные достоинства кирпича.

В связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции ОАО «Стройполимеркерамика» приглашает на постоянную работу:

  • инженера-электроника
  • механика по ремонту оборудования
  • водителя погрузчика тракторного, автомобильного
  • машиниста бульдозера
  • машиниста экскаватора
  • слесаря по ремонту ДСМиТ
  • электромонтёра
  • слесаря-ремонтника
  • грузчика

Мы предлагает специалистам:

  • работу на крупном предприятии
  • оформление по ТК РФ
  • полный соц. пакет
  • компенсацию питания
  • доставку корпоративным транспортом
  • обучение вторым профессиям, повышение квалификации
  • материальную помощь к ежегодному отпуску, профессиональному празднику

Отдел кадров: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59
Менеджер по подбору персонала: 8-910-860-28-16

Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1

www.v-kirpich.ru

 ОАО «Стройполимеркерамика». Реклама.

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Опубликовано: 22.09.2023 09:40 0 498
Тэги: реkлама erid работодатель года
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