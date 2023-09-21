В Калужской области открылся первый Международный молодежный ядерный форум Обнинск NEW

В четверг, 21 сентября, в Обнинске состоялось открытие первого Международного молодежного ядерного форума Обнинск NEW (Nuclear Education Week). Он проходит в рамках Недели атомного образования.

В церемонии открытия по видеосвязи поучаствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На форум приехали студенты, аспиранты и молодые ученые из более чем 70 стран.

Участникам мероприятия свое послание передал премьер-министр России Михаил Мишустин:

- Достижениями и результатами атомной промышленности гордится вся страна. Самые передовые ядерные технологии успешно применяются в различных областях, открывают новые научные горизонты и позволяют внедрять прорывные решения в гражданский сектор: медицину, энергетику, транспорт, обеспечивать электроэнергией города и предприятия.

- Этот город был построен, чтобы решать большие задачи, - отметил в свою очередь Владислав Шапша. - Это родина мирного атома. В Обнинске ведутся научные исследования в атомной энергетике, ядерной физике, радиохимии, метеорологии. С Обнинска началась ядерная медицина. За вклад в развитие науки первым в России он получил статус наукограда.

По задумке организаторов, все мероприятия и обсуждения будут проходить в живом дискуссионном и интерактивном формате.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.