Студентка из Калуги представит Россию на конкурсе «Супермодель Вселенной»

Студентка второго курса магистратуры калужского филиала МГТУ имени Баумана Алина Грушко представит Россию на конкурсе «Супермодель Вселенной» в Малайзии. Он стартует 26 сентября, рассказали в четверг в пресс-службе университета.

Ранее Алина завоевала титул «Королева Калуги-2023» на конкурсе «Миссис Калуга-2023» и стала первой вице-Миссис Supermodel of Russiа на конкурсе «Миссис Россия Мира».

После возвращения из Малайзии калужанка будет участвовать в конкурсе «Краса России».

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