В калужский центр реабилитации диких животных «Феникс» привезли хорька

В калужском центре «Феникс» появилось новое раненое животное. На этот раз выхаживают хорька. У малышки плохо двигаются задние лапы.

По словам руководителя «Феникса» Вероники Матюшиной у задних конечностей есть чувствительность, возможно, был сильный перелом или ушиб.

Сейчас сотрудники центра выбирают имя для пациентки. Предложите свои варианты в комментариях.

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