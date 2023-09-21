Из Калуги отправили гуманитарную помощь в Первомайск

В луганский город Первомайск из Калуги направили гуманитарный конвой для подготовки к зиме. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- Очередной гуманитарный конвой, отправленный из Калуги, доставит семь котлов, подлежащих установке в котельные, взамен полностью изношенных и аварийных, - пояснил министр.

Также отправлены трансформатор и стройматериалы, необходимые для восстановления и поддержки инфраструктуры города.

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