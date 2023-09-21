35-й завод: люди, которые любят и умеют работать

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35-й ремонтно-механический завод начал свою работу в далёком 1948 году. Тогда это была мастерская по ремонту техники для аэродромного строительства. Сейчас предприятие специализируется на производстве технологического оборудования для газовой и нефтяной промышленности.
У завода, действительно, очень интересная история становления. Переломный момент произошёл в октябре 1963 года — предприятие было передано в ГУСП Министерства обороны. После этого у него появились новые корпуса, железнодорожная ветка, были проложены дороги и заасфальтирована площадка в 4000 квадратных метров.
В 2006 году в судьбе предприятия случился новый переломный момент. Завод расширил ассортимент выпускаемой продукции, на его базе организовали «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод».
Оборудование на предприятии позволяет осуществить замкнутый технологический цикл по производству различных сложных металлоконструкций и изделий, начиная с входного контроля материалов, раскроя металлопроката и листового материала и заканчивая покраской и отгрузкой готовой продукции заказчику. Основное направление деятельности — выпуск продукции для газотранспортной и газодобывающей отрасли.
В данный момент перечень выпускаемой продукции пополнился 50 наименованиями изделий для газоперекачивающих агрегатов. Основной заказчик — ПАО «Газпром», а также его дочерние предприятия.
«Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей, которые любят и умеют работать», — писал Максим Горький. Эта фраза не утратит своей актуальности никогда, и сотрудников 35-го механического завода можно назвать героями не только за упорный труд, но и за человечность и сострадание к нашим землякам, находящимся на линии фронта.
С самого начала СВО предприятие собирает тонны гуманитарной помощи: макароны, крупы, консервы. Неравнодушные работники с удовольствием помогают тем, кто сейчас находится на передовой.
Предприятие выполняет большой объём работ, есть много текущих и перспективных заказов. Именно поэтому на предприятии любят и ждут новых сотрудников. Всех новичков ожидает приятный сюрприз — прекрасно функционирующий институт наставничества, созданный не для галочки, а для достижения наилучшего результата. Адаптация молодых кадров происходит в комфортных условиях, ведь хорошее наставничество заключается не только в передаче опыта, но и в раскрытии личности.
В рядах сотрудников 35-го Механического завода вас ждёт достойная зарплата, социальные гарантии, а также доставка корпоративным транспортом и бесплатное питание на предприятии. Все возникающие проблемы и вопросы молодые специалисты могут решать, заручившись поддержкой более опытных сотрудников.
Если вам необходимо развитие и уверенность в завтрашнем дне, вы с лёгкостью станете частичкой большой семьи или даже целого механизма, в котором важна и ценна каждая деталь.
Г. Калуга, ул. Тульская, 128.
Телефон: +7 (4842) 719-802.
www.mz35.ru
ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод».
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