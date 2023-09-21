35-й завод: люди, которые любят и умеют работать

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35-й ремонтно-механический завод начал свою работу в далёком 1948 году. Тогда это была мастерская по ремонту техники для аэродромного строительства. Сейчас предприятие специализируется на производстве технологического оборудования для газовой и нефтяной промышленности.

У завода, действительно, очень интересная история становления. Переломный момент произошёл в октябре 1963 года — ​предприятие было передано в ГУСП Министерства обороны. После этого у него появились новые корпуса, железнодорожная ветка, были проложены дороги и заасфальтирована площадка в 4000 квадратных метров.

В 2006 году в судьбе предприятия случился новый переломный момент. Завод расширил ассортимент выпускаемой продукции, на его базе организовали «Научно-­производственное предприятие «35-й Механический завод».

Оборудование на предприятии позволяет осуществить замкнутый технологический цикл по производству различных сложных металлоконструкций и изделий, начиная с входного контроля материалов, раскроя металлопроката и листового материала и заканчивая покраской и отгрузкой готовой продукции заказчику. Основное направление деятельности — выпуск продукции для газотранспортной и газодобывающей отрасли.

В данный момент перечень выпускаемой продукции пополнился 50 наименованиями изделий для газоперекачивающих агрегатов. Основной заказчик — ПАО «Газпром», а также его дочерние предприятия.

«Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей, которые любят и умеют работать», — ​писал Максим Горький. Эта фраза не утратит своей актуальности никогда, и сотрудников 35-го механического завода можно назвать героями не только за упорный труд, но и за человечность и сострадание к нашим землякам, находящимся на линии фронта.

С самого начала СВО предприятие собирает тонны гуманитарной помощи: макароны, крупы, консервы. Неравнодушные работники с удовольствием помогают тем, кто сейчас находится на передовой.

Предприятие выполняет большой объём работ, есть много текущих и перспективных заказов. Именно поэтому на предприятии любят и ждут новых сотрудников. Всех новичков ожидает приятный сюрприз — ​прекрасно функционирующий институт наставничества, созданный не для галочки, а для достижения наилучшего результата. Адаптация молодых кадров происходит в комфортных условиях, ведь хорошее наставничество заключается не только в передаче опыта, но и в раскрытии личности.

В рядах сотрудников 35-го Механического завода вас ждёт достойная зарплата, социальные гарантии, а также доставка корпоративным транспортом и бесплатное питание на предприятии. Все возникающие проблемы и вопросы молодые специалисты могут решать, заручившись поддержкой более опытных сотрудников.

Если вам необходимо развитие и уверенность в завтрашнем дне, ​вы с лёгкостью станете частичкой большой семьи или даже целого механизма, в котором важна и ценна каждая деталь.

Г. Калуга, ул. Тульская, 128.

Телефон: +7 (4842) 719-802.

www.mz35.ru

ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод».

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