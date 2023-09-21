10 лет в Калуге: почему молодёжь выбирает «ФУЯО Стекло Рус»

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ООО «Фуяо Стекло Рус» наши читатели назвали «Лучшим работодателем в сфере автомобилестроения».

Работа в этой международной компании престижна и интересна. Вопреки убеждениям, что сейчас на рынке труда работодатель отдаёт предпочтение сотрудникам с опытом, в «Фуяо Стекло Рус» обращают внимание на стремление к развитию, активность и позитивную мотивацию. Все, кто приходит на завод, обучаются непосредственно на производстве. И важно проявить себя: сотрудников оценивают по результатам труда. Есть возможность из стартовых позиций дорасти в компании до руководящих должностей.

Мировой бренд

В Калуге ООО «Фуяо Стекло Рус» было открыто ровно 10 лет назад. 7 сентября компания отметила свой первый серьёзный юбилей. Но назвать её молодой нельзя. Основана эта крупная транснациональная корпорация, специализирующаяся на изготовлении безопасного автомобильного и промышленного стекла, была в далёком 1987 году в китайском городе Фучжоу. Став одним из безусловных лидеров, предприятие добилось признания на мировом рынке. Сегодня стёкла Фуяо используют при производстве автомобилей многие известные мировые автоконцерны.

Строительство завода Фуяо в России имело важное значение не только для развития экономики Калужского региона, но и для автомобильной индустрии нашей страны в целом. Завод выпускает широкую линейку стёкол для легковых и грузовых автомобилей. А благодаря тому, что предприятие находится на территории России, можно получить высокую по качеству продукцию при доступной цене.

По международным стандартам

На данный момент на «Фуяо Стекло Рус» в Калуге работает около 600 человек: 90% составляют российские специалисты, 10% — ​специалисты, направленные корпорацией для оказания технической поддержки и организации управления. Производство построено на основе международных стандартов. Компания внедрила и поддерживает стратегию бережливого производства, выводя работу предприятия на более высокий уровень. Чтобы заказчики оставались довольны, на «Фуяо Стекло Рус» придерживаются известной системы качества трёх «не»: не принимать, не производить и не поставлять некачественный продукт. Эти принципы действуют во всем, включая планирование, производство, упаковку, транспортировку.

Стабильность и забота о людях

Коллектив на «Фуяо стекло рус» достаточно молодой — сплочённая команда профессионалов. Сотрудникам предлагают официальное оформление, стабильную белую зарплату, доставку до предприятия корпоративным транспортом, компенсацию питания, обеспечивают спецодеждой, предоставляют общежитие, в том числе и семейное. На некоторых участках есть надбавка за летнее время, дополнительный отпуск. Хорошей традицией стало и поздравление с праздниками, награждение лучших работников по итогам года.

Работа в команде Фуяо — ​это стабильность, надёжность и уверенность в завтрашнем дне!

Г. Калуга, 1 Автомобильный проезд, 6.

Отдел персонала: 8 (4842) 90-96-13.

ООО «Фуяо Стекло Рус».

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