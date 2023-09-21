14 калужан подписали контракты для службы в зоне СВО

В Калужской области 14 мужчин отправились служить в зону СВО. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в правительстве региона.

Их отправят в 337 десантно-штурмовой полк. Перед этим запланировано боевое слаживание в учебной части.

Как рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Калуги Роман Лукашевич, специалистов там требуется много.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.