Калужская область рассчитывает получить единую субсидию на туризм

Со следующего года российские регионы начнут получать единую субсидию на туризм. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Новые правила разработало министерство экономического развития России. На данный момент действует система с четырьмя разными субсидиями.

С 2024 года единую субсидию между регионами будут распределять на основе текущего количества гостиниц, дополнительного софинансирования и доли региона в достижении по госпрограмме «Развитие туризма». Также нужно иметь в области национальный туристический маршрут.

- Уверен, что наша область в следующем году будет в числе регионов, которые получат единую субсидию, – подчеркнул Павел Суслов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.