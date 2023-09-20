Калужская область и Иран подписали соглашение о сотрудничестве

В среду, 20 сентября, был подписан меморандум о сотрудничестве Калужской области с Исламской Республикой Иран, сообщили в пресс-службе Правительства.
Соглашение было заключено между Торгово-промышленной, горнорудной и сельскохозяйственной палатой провинции Северный Хорасан ИРИ и Союзом «Торгово-промышленной палаты Калужской области».
В Калужскую область приехал губернатор Хоссей Нежад Мохаммад Реза, заместители по промышленным, сельскохозяйственным и экономическим вопросам, а также глава Торгово-промышленной Палаты провинции г-н Занд Мазьяр.
Калужскую область представляли заместитель губернатора Владимир Попов, вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Наталия Сидорова, представители региональных институтов поддержки бизнеса и предприниматели.
По словам замгубернатора за прошлые два года между Ираном и Калужской областью было много деловых встреч. Также Владимир Попов упомянул бизнес-миссию в Калужскую область. Это позволяет утверждать, что предприниматели двух стран вполне готовы плодотворно сотрудничать. Благодаря взаимному интересу, компании займут достойное положение на рынке. Планируется кооперация в промышленности, медицине, фармацевтике, АПК и других сферах.
За первые полгода товарооборот Калужской области и Ирана увеличился на 131,5%.Это на 3,3 % больше, чем за аналогичный период того года.
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