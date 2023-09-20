Калужский памятник попал в список 10 самых забавных в России

Памятник сисадмину в деревне Колюпаново на территории Калуги попал в список 10 самых забавных в России. Рейтинг в среду, 20 сентября, опубликовал ресурс tutu.ru.

Памятник представляет собой стелу с перечеркнутым чайником и надписью «Повелителю софта и железа».

В 2006 и 2010 годах в окрестностях Колюпаново проходили слеты сисадминов.

В топ-10 также вошли памятник комару в Ноябрьске, памятник соленым ушам в Перми, памятник самоизоляции в Санкт-Петербурге, памятник эчпочмаку в Казани, памятник клизме в Ставропольском крае, памятник компьютерной клавиатуре в Екатеринбурге, памятник огурцу на вилке в Старом Осколе, памятник клубнике в Байкальске и конь в пальто в Сочи.

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