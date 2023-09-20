Калужанка неудачно спрятала свою машину от приставов

В Воротынске отправили на спецстоянку автомобиль «Дэу Матиз», который принадлежит местной жительнице. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Женщина задолжала 150 тысяч рублей. Их она должна была выплатить пострадавшему в ДТП, виновницей которого стала.

Добровольно деньги калужанка не отдавала. После этого ее машину арестовали, но она заявила, что не знает, где находится автомобиль.

Нашли машину за гаражами. Если должница не вернет всю сумму, машину выставят на торги.

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