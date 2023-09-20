Ученый из Обнинска отправится в Арктику за предложение согреться

Инженер из Обнинска Антон Кравец предложил решение проблемы теплоснабжения в Арктике и стал одним из десяти победителей конкурса «Билет в Арктику». В октябре ученый из наукограда отправится в Арктику, сообщили в среду, 20 сентября, в пресс-службе Правительства.

Конкурс проходил в Москве и собрал более 300 тысяч студентов и молодых ученых со всей страны.



По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секеринского,конкурс не только актуализировал знания об Арктике, но и привлек внимание молодых и перспективных специалистов к изучению арктической зоны.

На конкурсе были представлены проекты на различные темы. Одним условием было то, что все работы должны быть направлены на развитие и освоение Арктики.

По итогу выступлений было отобрано 10 победителей, которые поедут в экспедицию. Среди них представители Благовещенска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Обнинска.

Победитель из наукограда сотрудник Государственного научного центра Российской Федерации — Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского немного рассказал о своей мотивации.



- Я инженер одного из научных дивизионов Росатома, - рассказал Антон. - Росатом очень много вкладывает в развитие Арктического региона, я тоже решил внести свой вклад в это дело. Для меня это личная история, я родом с Ямала, не понаслышке знаю о нехватке тепла.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.