Выбираем «Бренд года-2023» в Калужской области. Голосование завершится 25 сентября

Остается несколько дней до завершения голосования за звание «Бренд года-2023». В понедельник, 25 сентября, голосование на нашем сайте завершится. Напомним, газета «Комсомольская правда – Калуга» проводит народную премию «Бренд года» в 17-й раз.

Премия зарекомендовала себя как символ успеха и всеобщего признания компании. Калужане могут поучаствовать в выборе победителя, важен каждый голос.

Для того, чтобы оставить свой голос, перейдите по ссылке: Бренд года – 2023 и выберите лучшие на ваш взгляд компании. Если вы хотите проголосовать за несколько предприятий, нажмите значок «+» в конце каждой строки.

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