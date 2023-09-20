Калужский завод «Ремпутьмаш»: достигаем вершин вместе

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Калужский завод «Ремпутьмаш» – ведущий российский производитель путевых машин и специального железнодорожного подвижного состава – один из победителей региональной премии «Работодатель года».

В связи с ростом объемов заказов АО «РПМ» требуются высококвалифицированные специалисты:

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;

слесарь механосборочных работ;

слесарь по сборке металлоконструкций;

слесарь-электромонтажник;

токарь (станки: 16к20, 1м63, 1м65,

ДИП-300, ДИП-500);

токарь – расточник;

фрезеровщик;

слесарь – ремонтник;

ведущий специалист в отдел корпоративной и внешней кооперации;

бухгалтер;

специалист по кадровому делопроизводству;

специалист по подбору персонала;

мастер контрольный;

контролер станочных и слесарных работ;

контролер сварочных работ;

специалист по организации и нормированию труда;

мастер (производственного цеха);

кладовщик;

ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог);

начальник отдела труда и заработной платы;

начальник управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.

Официальное трудоустройство

Дополнительное медицинское страхование

Доставка до работы корпоративным транспортом

Социальные гарантии по коллективному договору

Обучение и развитие за счет работодателя

ЯРКАЯ корпоративная жизнь

Приходи, МЫ ждем ТЕБЯ!!!

г. Калуга, пер. Малинники, д. 21

Тел.: 8 (4842) 222-555 (34314, 34318, 34319), +7 (962) 170-45-29

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Реклама.

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