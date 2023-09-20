Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

Калужский завод «Ремпутьмаш»: достигаем вершин вместе

Опубликовано: 20.09.2023 12:43 0 339
Калужский завод «Ремпутьмаш»: достигаем вершин вместе

erid: LdtCKP6nB

Калужский завод «Ремпутьмаш» – ведущий российский производитель путевых машин и специального железнодорожного подвижного состава – один из победителей региональной премии «Работодатель года».

В связи с ростом объемов заказов АО «РПМ» требуются высококвалифицированные специалисты:

  • электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
  • слесарь механосборочных работ;
  • слесарь по сборке металлоконструкций;
  • слесарь-электромонтажник;
  • токарь (станки: 16к20, 1м63, 1м65,
  • ДИП-300, ДИП-500);
  • токарь – расточник;
  • фрезеровщик;
  • слесарь – ремонтник;
  • ведущий специалист в отдел корпоративной и внешней кооперации;
  • бухгалтер;
  • специалист по кадровому делопроизводству;
  • специалист по подбору персонала;
  • мастер контрольный;
  • контролер станочных и слесарных работ;
  • контролер сварочных работ;
  • специалист по организации и нормированию труда;
  • мастер (производственного цеха);
  • кладовщик;
  • ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог);
  • начальник отдела труда и заработной платы;
  • начальник управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.

 

  • Официальное трудоустройство
  • Дополнительное медицинское страхование
  • Доставка до работы корпоративным транспортом
  • Социальные гарантии по коллективному договору
  • Обучение и развитие за счет работодателя
  • ЯРКАЯ корпоративная жизнь

Приходи, МЫ ждем ТЕБЯ!!!

г. Калуга, пер. Малинники, д. 21
Тел.: 8 (4842) 222-555 (34314, 34318, 34319), +7 (962) 170-45-29

 АО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Реклама.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 20.09.2023 12:43 0 339
Тэги: реkлама erid работодатель года
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Берегитесь, «Оборотень» — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября
В плену порока: стартовали съемки сериала «Чистые» для Wink Originals
«Слово пацана» — победитель фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
«Ростелеком» сделал доступной мобильную связь еще в четырех деревнях Калужской области
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Почему так важно поддерживать малый и средний бизнес
На что обратить внимание при покупке автомобиля в автосалоне?
Сверла по керамограниту

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru