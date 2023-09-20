В калужских больницах ввели масочный режим для медиков

Из-за роста заболеваемости ОРВИ министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко усилить санитарно-эпидемический режим. Это означает, в частности, ношение масок медицинскими работниками.

Для пациентов такого требования пока нет.

- В случае ухудшения эпидситуации маски будут предоставляться и пациентам при посещении медучреждений, - заявил министр.

По его словам, эпидобстановка по заболеваемости ОРВИ сегодня стабильная, несмотря на небольшой прирост заболевших.

- По рекомендациям Минздрава России организована подготовка к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью: сформирован запас лекарств, выстроена маршрутизация пациентов, усилена участковая и инфекционная службы, - рассказал Пахоменко. - Также организована вакцинация от гриппа в поликлиниках и мобильных пунктах.

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