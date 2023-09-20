В калужской области ребенка-инвалида оставили без глюкометра

Прокуратура Перемышльского района направила в суд заявление к минздраву Калужской области о взыскании денег, затраченных на покупку медицинских изделий для ребенка, сообщили в среду, 20 сентября, в пресс- службе надзорного ведомства.

Было установлено, что ребенку-инвалиду по жизненным показаниям было назначено использование датчика для мониторинга глюкозы.

На момент проверки ребенку покупали изделие родители за свой счет.

Иск находится на стадии рассмотрения.

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