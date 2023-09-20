В Калужской области аппарату Уполномоченного по правам человека исполнилось 20 лет

На днях аппарату Уполномоченного по правам человека в Калужской области исполнилось 20 лет. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- О доверии жителей области говорит тот факт, что за это время более 57 тысяч обращений поступило в региональный аппарат УПЧ, - отметил глава региона.

Шапша провел рабочую встречу с калужским омбудсменом Юрием Зельниковым.

- На рабочей встрече с калужским омбудсменом обсудили те вопросы, которые требуют наших совместных усилий. Непростые ситуации, сложные судьбы, острые проблемы, - рассказал губернатор. - Многие из них удается решать при поддержке Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. В ближайшее время ждем Татьяну Николаевну с рабочей поездкой в Калужскую область.

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