В Калуге исполнилось 103 года освободительнице города Пелагее Королевой

В среду, 20 сентября, в Калуге исполнилось 103 года ветерану Великой Отечественной войны Пелагее Королевой.

Она единственная оставшаяся в живых к нынешнему времени участница операции по освобождению Калуги в 1941 году.

- От всех жителей нашего края низкий поклон вам, дорогая Пелагея Сергеевна! С днём рождения! Самое главное – крепкого здоровья. Гордимся вами! – поздравил Королеву губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.