Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

«АБ ИнБев Эфес»: четверть века с Калугой

Опубликовано: 20.09.2023 11:35 0 182
«АБ ИнБев Эфес»: четверть века с Калугой

erid: LdtCKaX11

Сегодня компания обеспечивает занятость около 400 человек на производстве в Калуге и формирует более 4 тысяч мест в смежных областях.

В 2023 году в Калужской области компания открыла Бизнес сервис центр, что позволило увеличить количество рабочих мест и дать возможность трудоустройства и дальнейшего профессионального развития более 130 жителям региона.

Во многом развитию Калужского завода «АБ ИнБев Эфес» способствуют меры региональной поддержки, закреплённые в соглашении о сотрудничестве с Калужской областью, которое направлено на дальнейшее наращивание производства в том числе экспортных поставок, внедрение инноваций и создание новых рабочих мест.

Несмотря на сложные экономические условия, предприятие продолжает развитие и производство. В 2022 году на заводе в Калуге было подготовлено и запущено производство новой категории — ​яблочного и грушевого сидров под брендом Bon Season, который уже за первый год смог выйти на второе место по объёму продаж в категории. Bon Season также стал победителем конкурса «Покупаем Калужское-​2022».

Кроме того, в течение 2022–2023 годов было запущено производство новых сортов брендов Essa, Gold Mine Beer, а также El Capulco. Калужский завод продолжает стабильную работу, сохраняет рабочие места, объёмы производства и налоговых отчислений.

Главное — ​люди

Корпоративная культура — ​связующее звено для сотрудников всех функций и департаментов. Только люди, объединённые общей мечтой и принципами, способны добиваться выдающихся результатов.

— Главная сила компании — ​наши люди. Мы стремимся создавать такие условия, чтобы у всех сотрудников была возможность раскрывать свой потенциал, расти и профессионально развиваться, получать достойное вознаграждение и достигать выдающихся результатов. Для этого мы поддерживаем инклюзивный и экологичный корпоративный климат, внедряем программы благополучия и заботимся о физическом, эмоциональном и ментальном состоянии сотрудников, — ​рассказала Ольга Орёл, директор по персоналу AB InBev Efes.


 "АБ ИнБев Эфес" - один из победителей проекта "Работодатель года". Награду получила менеджер по работе с персоналом Ирина Александровна НОВИКОВА.

Важная часть корпоративной культуры компании — ​приверженность принципам корпоративной социальной ответственности. Компания реализует социальные проекты как на федеральном уровне, так и в городах присутствия, среди которых наиболее значимые:

  • проекты, направленные на формирование культуры ответственного потребления алкоголя («Автотрезвость», «День ответственного потребления пива»);
  • в рамках стратегии по снижению негативного влияния на окружающую среду реализуются ресурсосберегающие проекты: так в 2023 году калужский завод перешёл на электроэнергию из возобновляемых источников — ​гид­роэнергию. Кроме того, в результате внедрения ресурсосберегающих инноваций только за 2022 год на предприятии было сэкономлено порядка 50 млн литров воды;
  • проекты по благоустройству территорий.

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулись многие компании в России, пивоваренная компания AB InBev Efes смогла не только удержать лидерские позиции на рынке, но и обеспечила стабильную занятость персонала и повысила привлекательность бренда работодателя в условиях экономической нестабильности. На предприятии есть открытые вакансии как для специалистов с опытом, так и для студентов и выпускников.

— Один из принципов нашей компании гласит, что потребитель — ​наш босс, — ​рассказала Наталья Алексеевна Пахова, исполнительный директор филиала «АБ ИнБев Эфес» в г. Калуге. — ​Именно поэтому мы постоянно стремимся совершенствовать свой портфель, чтобы удовлетворять запросам даже самых взыскательных потребителей.

г. Калуга, Грабцевское шоссе, 71.
Тел: +7 (4842) 53–82–21
abinbevefes.ru

АО "АБ ИнБев Эфес". Реклама.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 20.09.2023 11:35 0 182
Тэги: реkлама erid работодатель года
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Берегитесь, «Оборотень» — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября
В плену порока: стартовали съемки сериала «Чистые» для Wink Originals
«Слово пацана» — победитель фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
«Ростелеком» сделал доступной мобильную связь еще в четырех деревнях Калужской области
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Почему так важно поддерживать малый и средний бизнес
На что обратить внимание при покупке автомобиля в автосалоне?
Сверла по керамограниту

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru