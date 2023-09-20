«АБ ИнБев Эфес»: четверть века с Калугой

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Сегодня компания обеспечивает занятость около 400 человек на производстве в Калуге и формирует более 4 тысяч мест в смежных областях.

В 2023 году в Калужской области компания открыла Бизнес сервис центр, что позволило увеличить количество рабочих мест и дать возможность трудоустройства и дальнейшего профессионального развития более 130 жителям региона.

Во многом развитию Калужского завода «АБ ИнБев Эфес» способствуют меры региональной поддержки, закреплённые в соглашении о сотрудничестве с Калужской областью, которое направлено на дальнейшее наращивание производства в том числе экспортных поставок, внедрение инноваций и создание новых рабочих мест.

Несмотря на сложные экономические условия, предприятие продолжает развитие и производство. В 2022 году на заводе в Калуге было подготовлено и запущено производство новой категории — ​яблочного и грушевого сидров под брендом Bon Season, который уже за первый год смог выйти на второе место по объёму продаж в категории. Bon Season также стал победителем конкурса «Покупаем Калужское-​2022».

Кроме того, в течение 2022–2023 годов было запущено производство новых сортов брендов Essa, Gold Mine Beer, а также El Capulco. Калужский завод продолжает стабильную работу, сохраняет рабочие места, объёмы производства и налоговых отчислений.

Главное — ​люди

Корпоративная культура — ​связующее звено для сотрудников всех функций и департаментов. Только люди, объединённые общей мечтой и принципами, способны добиваться выдающихся результатов.

— Главная сила компании — ​наши люди. Мы стремимся создавать такие условия, чтобы у всех сотрудников была возможность раскрывать свой потенциал, расти и профессионально развиваться, получать достойное вознаграждение и достигать выдающихся результатов. Для этого мы поддерживаем инклюзивный и экологичный корпоративный климат, внедряем программы благополучия и заботимся о физическом, эмоциональном и ментальном состоянии сотрудников, — ​рассказала Ольга Орёл, директор по персоналу AB InBev Efes.



"АБ ИнБев Эфес" - один из победителей проекта "Работодатель года". Награду получила менеджер по работе с персоналом Ирина Александровна НОВИКОВА.

Важная часть корпоративной культуры компании — ​приверженность принципам корпоративной социальной ответственности. Компания реализует социальные проекты как на федеральном уровне, так и в городах присутствия, среди которых наиболее значимые:

проекты, направленные на формирование культуры ответственного потребления алкоголя («Автотрезвость», «День ответственного потребления пива»);

в рамках стратегии по снижению негативного влияния на окружающую среду реализуются ресурсосберегающие проекты: так в 2023 году калужский завод перешёл на электроэнергию из возобновляемых источников — ​гид­роэнергию. Кроме того, в результате внедрения ресурсосберегающих инноваций только за 2022 год на предприятии было сэкономлено порядка 50 млн литров воды;

проекты по благоустройству территорий.

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулись многие компании в России, пивоваренная компания AB InBev Efes смогла не только удержать лидерские позиции на рынке, но и обеспечила стабильную занятость персонала и повысила привлекательность бренда работодателя в условиях экономической нестабильности. На предприятии есть открытые вакансии как для специалистов с опытом, так и для студентов и выпускников.

— Один из принципов нашей компании гласит, что потребитель — ​наш босс, — ​рассказала Наталья Алексеевна Пахова, исполнительный директор филиала «АБ ИнБев Эфес» в г. Калуге. — ​Именно поэтому мы постоянно стремимся совершенствовать свой портфель, чтобы удовлетворять запросам даже самых взыскательных потребителей.

г. Калуга, Грабцевское шоссе, 71.

Тел: +7 (4842) 53–82–21

abinbevefes.ru

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