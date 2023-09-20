Калужский онкодиспансер: победить онкологию, сохранив качество жизни

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Рак головы и шеи — не приговор, главное — не медлить

Как распознать онкозаболевание головы и шеи на ранней стадии и как предотвратить его развитие? Об этом рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи Калужского областного клинического онкологического диспансера Екатерина Алехнович.

— Наши доктора нацелены на то, чтобы рассказать населению, как проявляется онкология головы и шеи на ранней стадии так называемый предрак.

Есть определенная статистика, к сожалению, пациенты чаще обращаются к нам на поздних стадиях рака. Кто в зоне риска? Прежде всего, это лица, злоупот­ребляющие алкоголем и курением, люди, выкуривающие не по одной пачке в сутки. Табак — это не только рак легкого, как все привыкли считать, но и рак полости рта, языка, глотки, гортани. Злоупотребляющие алкоголем чаще сталкиваются с раком гортаноглотки, полости рта.

Люди, которые не ухаживают за зубами, тоже в зоне риска: некачественные пломбы или зубные конструкции, травмирующие слизистую, нездоровые зубы с пульпитами и кариесом, — все провоцирует возникновение рака. Если при этом человек еще и курит, это увеличивает риск.

Как не упустить момент

­— Как можно заподозрить онкологию головы и шей?

— Быть внимательным к своему организму, отмечать различные новообразования. Большая проблема среди всех заболеваний этого типа — рак полости рта и гортаноглотки, по моему личному мнению. На ранней стадии заподозрить опухоли в полости рта возможно, более того, можно найти и предрак. Для этого достаточно осматривать полость рта хотя бы раз в месяц, шевелить языком вправо-­влево, вверх-вниз и рассматривать его при этом. Если на слизистой заметны непонятные пятнышки, которых раньше не было, белесые или ярко-красные, ­какие-то разрастания, нужно обязательно обратиться к стоматологу. Сейчас мы вышли на новый уровень взаимодействия со стоматологами, они направляют к нам пациентов по поводу подобных образований в полости рта.

Медлить нельзя. Зона лица, головы, шеи очень хорошо кровоснабжается, лимфоотток очень хороший, метастазы появляются достаточно быстро. Практически всегда метастазы в лимфоузлах — уплотнения на шее — это уже четвертая стадия. Соответственно, лечение будет сложное.

Как избежать онкологии

— Как защитить себя от этого вида онкологии?

— Заниматься профилактикой. Не злоупотреблять курением, алкогольными напитками и тем более суррогатами. Необходимо регулярно проходить осмотр у стоматолога, ухаживать за полостью рта и, конечно, санировать ее.

Наследственность здесь не играет особой роли. В большинстве случаем видим в анамнезе курение и алкоголь.

Лечение есть, если прийти раньше

— Расскажите о лечении онкологии головы и шеи в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере.

— На днях я побывала на Международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни», представляла свое направление — онкологию головы и шеи. Могу сказать, что мы, калужские онкологи, очень достойно выглядим на общероссийском фоне, московские профессора о нас знают, хвалят нас.

Мы достаточно далеко ушли в плане лечения. Чаще всего имеем дело с четвертой стадией, это калечащие операции, их проведение требует много времени, сил и человеческих ресурсов. Мы научились делать микрохирургические реконструкции, восстанавливать органы. Делаем голосовое протезирование при удалении рака гортани, то есть люди после удаленной гортани могут говорить. Они ходят в магазин, разговаривают по телефону, их понимают окружающие.

Молниеносные решения

— Запоминаются случаи, когда решения о дальнейших действиях принимаются молниеносно, прямо во время операции, как в случае с одной женщиной с раком гортани. До операции было непонятно, есть ли распространение опухоли на пищевод. В процессе выяснили — есть. Мгновенно принятое решение и слаженная работа всей команды — и мы восстановили целостность пищевода благодаря микрохирургическим конструкциям. Женщина не ушла из общества, а вернулась на работу. Она ест как все, через рот, а не через дополнительное отверстие, как часто бывает после подобных операций. Уже год мы ее просто наблюдаем. Чуть позже аналогичную операцию мы провели мужчине.

В областном онкодиспансере есть все необходимые препараты, благодаря своему профессионализму наши доктора максимально точно подбирают схему химио­терапии для каждого пациента. Опыт и професииональное чутье помогают построить лечение так, что оно продлевает безрецедивную жизнь пациента.

Но подчеркну: пациент должен прийти к нам не слишком поздно, чтобы мы могли ему помочь.

— Что придает врачам сил для работы?

— Конечно, нам радостно, когда спустя несколько лет видим своего пациента, и он говорит: «Спасибо!». На днях два моих пациента, прошедшие лечение опухоли полости рта сидели в очереди на контрольное СКТ, когда я проходила мимо. Они с такой благодарностью ко мне подбежали, стали говорить: «Спасибо! Передайте привет докторам, я жив, я тружусь на даче, я хожу на рыбалку!»

23 сентября в КОКОД пройдет день открытых дверей, где специалисты проведут осмотр пациентов, направленный на раннее выявление онкологии головы и шей. Будьте внимательны к своему здоровью и приходите в Калужский онкодиспаснер по адресу: 248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корпус 1-4

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