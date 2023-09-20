Лечение геморроя без операции за 1 день – это не миф!

erid: LdtCKFPEf
В Эндохирургическом Центре в Калуге вам помогут избавиться от этого недуга в максимально короткие сроки и в условиях повышенного комфорта.
В современной колопроктологии используется несколько видов малоинвазивных методик лечения геморроя без операции, одна из них — дезартеризация геморроидальных узлов.
Врач, используя доплер — контроль в сочетании с подтяжкой — лифтингом геморроидальных узлов (HAL — RAR), осуществляет перевязку артерий, кровоснобжающих геморроидальные шишки, что приводит к их уменьшению и исчезновению. При дезартеризации перевязываются только те сосуды, которые снабжают геморроидальные узлы, поэтому кровоток прямого кишечника не нарушается.
Важно, что данная методика может проводиться на любой стадии заболевания и позволяет не только удалить геморроидальный узел, но и препятствует образованию новых узлов.
Дезартеризация может быть выполнена в условиях дневного стационара. В ходе процедуры используется специальный анаскоп, оснащенный подсветкой и ультразвуковым датчиком. При обнаружении артерии, питающей геморроидальный узел, датчик издает звуковой сигнал, благодаря чему врач-колопроктолог может быстро найти все артериальные сосуды, проходящие в нужном отделе прямой кишки. Именно их и перевязывают саморассасывающимися нитями. Проводится дезартеризация, как правило, под спинномозговой анестезией.
Только до конца сентября в нашем Центре действует выгодное предложение на консультацию одного из ведущих колопроктологов — Евгения Сергеевича Палкина. Стоимость первичного приема — всего 1000 рублей!
В период восстановления пациент должен придерживаться рекомендаций, назначенных врачом — соблюдение диеты и ограничение физических нагрузок.
Данный метод обладает рядом преимуществ: безболезненность, высокая эффективность, отсутствует необходимость в перевязке, возможно лечение заболевания на любой стадии, короткий период реабилитации.
Перед процедурой пациенту назначается консультация, в ходе которой врач исключает противопоказания к проведению дезартеризации.
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр.3
Запись по телефону 8 (4842) 926-977 или на официальном сайте www.эхц.рф
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ООО «Эндохирургический центр». Реклама.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.