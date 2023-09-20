Лечение геморроя без операции за 1 день – это не миф!

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В Эндохирургическом Центре в Калуге вам помогут избавиться от этого недуга в максимально короткие сроки и в условиях повышенного комфорта.

В современной колопроктологии используется несколько видов малоинвазивных методик лечения геморроя без операции, одна из них — дезартеризация геморроидальных узлов.

Врач, используя доплер — контроль в сочетании с подтяжкой — лифтингом геморроидальных узлов (HAL — RAR), осуществляет перевязку артерий, кровоснобжающих геморроидальные шишки, что приводит к их уменьшению и исчезновению. При дезартеризации перевязываются только те сосуды, которые снабжают геморроидальные узлы, поэтому кровоток прямого кишечника не нарушается.

Важно, что данная методика может проводиться на любой стадии заболевания и позволяет не только удалить геморроидальный узел, но и препятствует образованию новых узлов.

Дезартеризация может быть выполнена в условиях дневного стационара. В ходе процедуры используется специальный анаскоп, оснащенный подсветкой и ультразвуковым датчиком. При обнаружении артерии, питающей геморроидальный узел, датчик издает звуковой сигнал, благодаря чему врач-колопроктолог может быстро найти все артериальные сосуды, проходящие в нужном отделе прямой кишки. Именно их и перевязывают саморассасывающимися нитями. Проводится дезартеризация, как правило, под спинномозговой анестезией.

Только до конца сентября в нашем Центре действует выгодное предложение на консультацию одного из ведущих колопроктологов — Евгения Сергеевича Палкина. Стоимость первичного приема — всего 1000 руб­лей!

В период восстановления пациент должен придерживаться рекомендаций, назначенных врачом — соблюдение диеты и ограничение физических нагрузок.

Данный метод обладает рядом преимуществ: безболезненность, высокая эффективность, отсутствует необходимость в перевязке, возможно лечение заболевания на любой стадии, короткий период реабилитации.

Перед процедурой пациенту назначается консультация, в ходе которой врач исключает противопоказания к проведению дезартеризации.

Почему для лечения геморроя стоит выбрать Эндохирургический Центр в Калуге?

Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL-RAR) в ЭХЦ проводится только опытными колопроктологами : Геннадием Ивановичем Чибисовым и Евгением Сергеевичем Палкиным.

: Геннадием Ивановичем Чибисовым и Евгением Сергеевичем Палкиным. Центр оснащен современным оборудованием последнего поколения , поэтому выполняемые с его помощью процедуры проходят на высоком технологичном уровне.

, поэтому выполняемые с его помощью процедуры проходят на высоком технологичном уровне. Стационар повышенного комфорта, где каждый пациент почувствует заботу медицинского персонала.

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр.3

Запись по телефону 8 (4842) 926-977 или на официальном сайте www.эхц.рф

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