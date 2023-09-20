Газэнергобанк — победитель проекта «Работодатель года – 2023»

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Газэнергобанк (Банковская группа Банка Синара) объявлен одним из победителей проекта «Работодатель года — ​2023», который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда — ​Калуга».

Жители Калужской области путем голосования определяли, какое предприятие в определенной отрасли считается самым лучшим работодателем в регионе. Газэнергобанк, по результатам голосования, стал победителем среди финансовых и страховых учреждений в Калужской области.

Председатель Правления Газэнергобанка Елена Жукова поделилась секретами управления персоналом: «В Газэнергобанке постоянно внедряются передовые практики работы с персоналом, совершенствуется система обучения и развития компетенций сотрудников. С первого дня работы в банке новый сотрудник становится активным участником корпоративных процессов, знакомится с принципами работы, ценностями, структурой организации. Система адаптации, существующая в банке, помогает новичку стать участником интересного процесса, членом большой команды. По итогам обучения основам розничного и корпоративного банковского бизнеса и работе с новейшими финансовыми технологиями, каждый сотрудник может стать участником тренингов, направленных на развитие как профессиональных качеств, так и личной эффективности».

На банковском рынке Калужской области Газэнергобанк был и остается центральным игроком региона. Накопленный опыт позволяет быть одновременно надежным и гибким, проходить любые периоды нестабильности, развивая технологии и улучшая сервисы. Газэнергобанк имеет огромный потенциал долгосрочного развития, впереди у команды плодотворный путь с яркими достижениями, победами и грандиозными целями.

«За 28 лет работы мы собрали настоящую команду профессионалов, которые своей компетентностью, любовью к работе и ответственностью доказывают, насколько важен слаженный коллектив и ценен каждый человек в нем! Я горжусь нашими талантливыми специалистами, которые способны погрузиться в любую задачу с энтузиазмом и успешно решить ее, — ​добавляет Елена Жукова. — ​Наши двери открыты для перспективных и креативных людей, способных своими свежими идеями развивать банк, способствовать продвижению бизнеса на новый качественный уровень. Мы глубоко убеждены, что команда — ​это наш самый ценный ресурс, и будем продолжать работать на таком же высоком уровне. Благодарю жителей Калужского региона за столь высокую оценку! Наши планы на будущее включают в себя укрепление позиций Газэнергобанка в банковском секторе, постоянное совершенствование наших услуг и продуктов, а также привлечение и развитие лучших специалистов в отрасли».

АО «Газэнергобанк»

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4.

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