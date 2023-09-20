В Калугу приехал иранский губернатор

В Калужскую область с рабочим визитом прибыла делегация иранской провинции Северный Хорасан. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Глава нашего региона встретился с губернатором Северного Хорасана Хоссеем Нежад Дэвин Мохаммад Реза.

- Объем торговли между Калужской областью и Ираном за последние 5 лет увеличился почти в 60 раз, - пояснил Шапша. - У нас большой потенциал сотрудничества.

Стороны обсуждали сотрудничество в промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве, спорте. Возможен также студенческий обмен.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.