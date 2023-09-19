Владислав Шапша рассказал студентам о формуле власти

Во вторник, 19 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша прочитал студентам КГУ им. К.Э. Циолковского лекцию «Новые стандарты открытости власти». Мероприятие состоялось в рамках акции «Поделись своим знанием» общества «Знание».

- Для меня формула простая. Будь честным перед собой, будь ответственным перед людьми, делай то, что ты должен делать, чему тебя научили, для того, чтобы людям жилось лучше, - рассказал Шапша молодым людям.

Глава региона отметил, что сейчас открытость власти - это умение слышать людей и оперативно решать их проблемы.

По словам Шапши, калужане в день оставляют около 100 000 высказываний о работе государственных органов, по актуальным темам – порядка 10 миллионов.

- Студенты спросили, зачем я веду свои аккаунты, - прокомментировал после встречи губернатор. - Отвечаю. Чтобы рассказывать, как есть на самом деле. Показывать людям, чем занимается власть, о важных событиях. Получать качественную обратную связь.

Подробнее о лекции и вопросах студентов губернатору читайте чуть позже на нашем сайте.

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