Групповая подростковая преступность снизилась в Калужской области

В Калужской области улучшилась ситуация с преступлениями, которые совершают дети в подростковом возрасте. Новые данные опубликовали в полиции.

На 16% снизилась групповая преступность среди несовершеннолетних.

Справиться с проблемой помогает, в том числе, работа наставников в школах, среди которых педагоги допобразования и ветераны правоохранительных органов.

Психологи-педагоги оказали за год более 22 тысяч консультаций.

В регионе сейчас 85% детей в возрасте от 5 лет посещают кружки и секции.

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