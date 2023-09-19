Жителей Калужской области пригласили на посадку 9000 елей

В четверг, 21 сентября, в Людиновском районе пройдет массовая посадка леса. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В трех километрах западнее села Букань высадят 9000 елей.

Всех желающих ждут там к 11:00. Координаты места посадки: 53.918630; 34.665580.

Осенняя акция «Сохраним лес» проводится в поддержку нацпроекта «Экология» и завершится в конце ноября. В Калужской области планируется высадить 166 тысяч деревьев.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.