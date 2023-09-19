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Калужане назвали самых любимых начальников

Опубликовано: 19.09.2023 14:49 0 440
Калужане назвали самых любимых начальников

Агентство «Комсомольская правда – Калуга» подвело итоги конкурса «Работодатель года – 2023».

В среду, 13 сентября победители собрались в Калуге на церемонию вручения наград.

Участником проекта «Работодатель года» могло стать любое предприятие Калужской области.

Стать белым и пушистым

Кандидатов на получение премии выдвигали читатели нашего сайта www.kp40.ru путем голосования по номинациям. Чуть больше месяца калужане предлагали на премию «Работодатель года – 2023» те предприятия и организации, где, по их мнению, руководство реально заботится о своих сотрудниках. В результате определился 21 победитель.

Проект «Работодатель года» сегодня актуален как никогда. Современные технологии, искусственный интеллект вторгаются во многие процессы, в том числе и производственные. Однако никогда машина не сможет полностью заменить человека. Его руки, его способность мыслить и выдавать новые идеи для продвижения бизнеса.

Ситуация на рынке труда в Калужской области заставляет искать новые подходы к кадрам не только работодателя, но и институтам власти. И здесь наш регион вовремя увидел открывающиеся возможности.

Подведомственный министерству труда и социальной защиты региона Центр занятости населения сегодня кардинально меняет методы работы. Теперь это Кадровый центр с филиалами во всех районах области. И результаты уже видны. Калужский филиал добился уровня трудоустройства более 65%. Чтобы было понятно, в прошлом году этот показатель был на уровне 35-40%. И это лишь один из примеров.

- Мы традиционно говорим, что Калужская область – динамично развивающийся регион,  - рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области Лариса Кулакова. – Это достигается во многом благодаря сохранению и созданию новых рабочих мест. Если говорить о цифрах, то сегодня работодатель области заявил более 15 тысяч свободных рабочих мест, а количество ищущих работу – чуть больше 2 тысяч человек. Мы понимаем, насколько велик сегодня запрос работодателя.

Лариса Кулакова отметила, что проведение агентством «Комсомольская правда – Калуга» этого конкурса позволяет не только выявить наиболее ответственных работодателей, но и поддержать их социальную направленность политики в работе с кадрами.
- Очень приятно, что сами сотрудники определили тех, кто сегодня находится в этом зале, тех, кто получил высокое звание «Работодатель года – 2023», - добавила заместитель министра.

Кадры решают всё

О важности кадровой политики сказал, открывая церемонию вручения наград премии «Работодатель года – 2023» генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга» Павел Коренюгин.

- Еще в 1935 году руководитель СССР сказал, что самый ценный капитал в мире – это люди. Прошло 90 лет, и на днях Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил, что у нас в стране три процента безработицы. Это рекорд в современной России. Борьба за трудовые ресурсы вступает в новую эру и как бы нас не пугали искусственным интеллектом, кадры до сих пор решают всё.

Основной вектор нашего развития, это, безусловно, профессионалы, люди-асы в своей профессии. Именно они помогают двигаться вперед.  

- Я от всей души поздравляю вас с заслуженными наградами и хочу пожелать, чтобы на вашу заботу о своих сотрудниках, ваши трудовые коллективы в ответ с ещё большей отдачей работали на благо и процветание вашего бизнеса, - обратился Павел Коренюгин к сидящим в зале победителям.

О лидерстве и команде единомышленников необходимо сегодня вести речь, обсуждая перспективы развития любого бизнеса. Ведь действительно, не штат сотрудников и не кадры боролись в конкурсе «Работодатель года» а именно команды, которые душой болеют за свою компанию.

- Сегодня я вижу в зале те предприятия, которые четко поняли и приняли мировой тренд, подтверждающий тенденцию, что сегодня победителями являются не успешные менеджеры со штатом, который выполняет все должностные инструкции, - сказала на церемонии вручения премий президент Торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта Комиссарова. - Побеждает сегодня, прежде всего команда с лидером. Я считаю, что наш путь – объединения этих лидеров.

Полный список победителей конкурса «Работодатель года – 2023»

  1. Работодатель года в сфере производства строительных материалов
    ОАО «Стройполимеркерамика»
  2. Работодатель года в сфере строительства и недвижимости
    ООО «ЭТАЖИ-КАЛУГА»
  3. Работодатель года в сфере медицины и фармакологии
    ООО «Берлин-Фарма»
  4. Работодатель года в сфере финансов
    АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»
  5. Работодатель года в сфере пищевой промышленности
    ЗАО «Хлебокомбинат»
  6. Работодатель года в сфере уникальной корпоративной культуры
    АО «АБ ИнБев Эфес»
  7. Работодатель года в сфере сельского хозяйства
    ООО «АПХ "МИРАТОРГ»
  8. Работодатель года в сфере проектирования и изготовления оборудования
    ООО «РЕФКУЛ»
  9. Работодатель года в области машиностроения
    АО «КАЛУГАПУТЬМАШ»
  10. Работодатель года в сфере железнодорожного машиностроения
    АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
  11. Работодатель года с численностью сотрудников от 1000
    АО «Тайфун»
  12. Работодатель года с численностью сотрудников от 100
    АО «МосМедыньагропром»
  13. Работодатель года в сфере легкой промышленности
    ООО «МАНУФАКТУРЫ БОСКО»
  14. Работодатель года в сфере металлургии
    ПАО «НЛМК»
  15. Работодатель года в сфере производства металлических изделий
    ООО «ВМК Инвест»
  16. Работодатель года в химическом производстве
    АО «Синтек Групп»
  17. Работодатель года в приборостроении и электронике
    Группа компаний Pandora ООО «НПО «Телеметрия»
  18. Работодатель года в сфере деревообрабатывающей промышленности
    ООО «КРОНОШПАН КАЛУГА»
  19. Работодатель года в сфере нефтегазовой промышленности
    ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»
  20. Работодатель года в сфере оборонной промышленности
    ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»
  21. Работодатель года в сфере автомобилестроения
    ООО «Фуяо Стекло Рус»

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Опубликовано: 19.09.2023 14:49 0 440
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