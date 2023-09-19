Калужане назвали самых любимых начальников

Агентство «Комсомольская правда – Калуга» подвело итоги конкурса «Работодатель года – 2023».
В среду, 13 сентября победители собрались в Калуге на церемонию вручения наград.
Участником проекта «Работодатель года» могло стать любое предприятие Калужской области.
Кандидатов на получение премии выдвигали читатели нашего сайта www.kp40.ru путем голосования по номинациям. Чуть больше месяца калужане предлагали на премию «Работодатель года – 2023» те предприятия и организации, где, по их мнению, руководство реально заботится о своих сотрудниках. В результате определился 21 победитель.
Проект «Работодатель года» сегодня актуален как никогда. Современные технологии, искусственный интеллект вторгаются во многие процессы, в том числе и производственные. Однако никогда машина не сможет полностью заменить человека. Его руки, его способность мыслить и выдавать новые идеи для продвижения бизнеса.
Ситуация на рынке труда в Калужской области заставляет искать новые подходы к кадрам не только работодателя, но и институтам власти. И здесь наш регион вовремя увидел открывающиеся возможности.
Подведомственный министерству труда и социальной защиты региона Центр занятости населения сегодня кардинально меняет методы работы. Теперь это Кадровый центр с филиалами во всех районах области. И результаты уже видны. Калужский филиал добился уровня трудоустройства более 65%. Чтобы было понятно, в прошлом году этот показатель был на уровне 35-40%. И это лишь один из примеров.
- Мы традиционно говорим, что Калужская область – динамично развивающийся регион, - рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области Лариса Кулакова. – Это достигается во многом благодаря сохранению и созданию новых рабочих мест. Если говорить о цифрах, то сегодня работодатель области заявил более 15 тысяч свободных рабочих мест, а количество ищущих работу – чуть больше 2 тысяч человек. Мы понимаем, насколько велик сегодня запрос работодателя.
Лариса Кулакова отметила, что проведение агентством «Комсомольская правда – Калуга» этого конкурса позволяет не только выявить наиболее ответственных работодателей, но и поддержать их социальную направленность политики в работе с кадрами.
- Очень приятно, что сами сотрудники определили тех, кто сегодня находится в этом зале, тех, кто получил высокое звание «Работодатель года – 2023», - добавила заместитель министра.
О важности кадровой политики сказал, открывая церемонию вручения наград премии «Работодатель года – 2023» генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга» Павел Коренюгин.
- Еще в 1935 году руководитель СССР сказал, что самый ценный капитал в мире – это люди. Прошло 90 лет, и на днях Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил, что у нас в стране три процента безработицы. Это рекорд в современной России. Борьба за трудовые ресурсы вступает в новую эру и как бы нас не пугали искусственным интеллектом, кадры до сих пор решают всё.
Основной вектор нашего развития, это, безусловно, профессионалы, люди-асы в своей профессии. Именно они помогают двигаться вперед.
- Я от всей души поздравляю вас с заслуженными наградами и хочу пожелать, чтобы на вашу заботу о своих сотрудниках, ваши трудовые коллективы в ответ с ещё большей отдачей работали на благо и процветание вашего бизнеса, - обратился Павел Коренюгин к сидящим в зале победителям.
О лидерстве и команде единомышленников необходимо сегодня вести речь, обсуждая перспективы развития любого бизнеса. Ведь действительно, не штат сотрудников и не кадры боролись в конкурсе «Работодатель года» а именно команды, которые душой болеют за свою компанию.
- Сегодня я вижу в зале те предприятия, которые четко поняли и приняли мировой тренд, подтверждающий тенденцию, что сегодня победителями являются не успешные менеджеры со штатом, который выполняет все должностные инструкции, - сказала на церемонии вручения премий президент Торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта Комиссарова. - Побеждает сегодня, прежде всего команда с лидером. Я считаю, что наш путь – объединения этих лидеров.
Полный список победителей конкурса «Работодатель года – 2023»
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.