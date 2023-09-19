Калужские стройбригады отремонтировали 37 из 48 объектов в Первомайске

Строители из Калужской области завершили работы на 37 объектах луганского города Первомайска.

Всего в планах на 2023 год – 48 объектов. Среди них два социальных учреждения – городская библиотека и центр культуры и досуга «Заря», которые были включены в план только в конце лета, но работы уже начались.

Завершается ремонт четырех многоквартирных домов в Горском и Золотом.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.