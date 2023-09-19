Калужская студентка вышла в финал конкурса «Флагманы образования»

Студентка Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Валерия Потапова стала одним из 299 финалистов профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В дистанционном этапе участвовали 34 385 студентов. Валерия – одна из тех, кто набрал большое количество баллов.

Финал состоится в ноябре. Участников ждут командные и индивидуальные конкурсы. Там будут также дискуссионные площадки, круглые столы, творческие мастерские. Участники конкурса смогут войти в кадровый резерв системы образования России.

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