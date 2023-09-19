В Калужской области обнаружили древнеримский клад

Клад с древнеримскими серебряными динариями обнаружен во время археологических раскопок в Калужской области. об этом сообщили 18 сентября в объединенном музее-заповеднике.

Монеты датируются I-III веками нашей эры.

- Среди них встречаются монеты императора Траяна, Антония Пия и его жены Фаустины Старшей, а также их дочери Фаустины Младшей и ее мужа Марка Аврелия, - пояснили в музее.

Всего в кладе была 51 с половиной монета.

Как именно древнеримские монеты попали на калужскую землю, еще предстоит выяснить. После реставрации их выставят в музее.

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