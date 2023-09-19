Школьников и студентов Калуги приглашают бесплатно обучиться программированию

erid: LdtCKJ3Zq
Чудеса случаются ⎼ пройти курс обучения в Компьютерной Академии ТОП можно абсолютно бесплатно! В рамках федерального проекта «Код будущего» на обучение приглашаются школьники 8-11 классов, студенты колледжей и техникумов.
Академия реализует сразу несколько обучающих программ в рамках проекта. Это курсы: «Разработка 2D-игр на Python» и «Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля». Набор на курсы открыт в 65 городах России, в том числе и в Калуге.
На курсе «Разработка 2D-игр на Python» вы познакомитесь с методами разработки программного обеспечения и типами данных. Узнаете базовые конструкции Python и особенности библиотек Arcade и PyGame. По окончании обучения сможете реализовывать базовые алгоритмы, проектировать модели предметной области и работать с анимацией.
С целью развития творческих навыков учащихся был разработан курс «Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля». Вы освоите принципы веб-дизайна и графического дизайна. Будете работать в популярных программах, таких как Figma и Adobe Illustrator. Научитесь разрабатывать бренды, рекламу, макеты. Сможете создавать качественные проекты, а в дальнейшем ⎼ превратить свой талант в профессию.
Зачисление на «Код будущего» производится по итогам тестирования. Проект предлагает обучение на начальном уровне, который может стать отправной точкой для будущей успешной карьеры в сфере IT.
Преподаватели Академии ⎼ специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы более 5 лет. Особое внимание они уделяют практическим занятиям и отработке навыков.
Период обучения: с октября 2023 года по май 2024 года. Каждый ученик по окончании курсов получит электронный сертификат. Он дает до +10 дополнительных баллов на ЕГЭ при поступлении в ВУЗы на IT-специальности. Срок действия сертификата не ограничен.
Это уникальная возможность бесплатно получить полезные знания и подготовить основу для успешной карьеры в сфере IT. Прием заявок продлится до конца сентября. Записаться можно по ссылке https://kaluga.top-academy.ru/events/code-of-the-future-free-programming-courses-for-schoolchildren-in-grades-8-11-and-students-of-secondary-vocational-education
Реклама. АНО ДПО «Академия Топ» (Филиал «Академия Топ Калуга»)
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.