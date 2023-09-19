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Школьников и студентов Калуги приглашают бесплатно обучиться программированию

Опубликовано: 19.09.2023 18:00 0 103
Школьников и студентов Калуги приглашают бесплатно обучиться программированию

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Чудеса случаются ⎼ пройти курс обучения в Компьютерной Академии ТОП можно абсолютно бесплатно! В рамках федерального проекта «Код будущего» на обучение приглашаются школьники 8-11 классов, студенты колледжей и техникумов.

Академия реализует сразу несколько обучающих программ в рамках проекта. Это курсы: «Разработка 2D-игр на Python» и «Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля». Набор на курсы открыт в 65 городах России, в том числе и в Калуге.

На курсе «Разработка 2D-игр на Python» вы познакомитесь с методами разработки программного обеспечения и типами данных. Узнаете базовые конструкции Python и особенности библиотек Arcade и PyGame. По окончании обучения сможете реализовывать базовые алгоритмы, проектировать модели предметной области и работать с анимацией.

С целью развития творческих навыков учащихся был разработан курс «Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля». Вы освоите принципы веб-дизайна и графического дизайна. Будете работать в популярных программах, таких как Figma и Adobe Illustrator. Научитесь разрабатывать бренды, рекламу, макеты. Сможете создавать качественные проекты, а в дальнейшем ⎼ превратить свой талант в профессию.

Зачисление на «Код будущего» производится по итогам тестирования. Проект предлагает обучение на начальном уровне, который может стать отправной точкой для будущей успешной карьеры в сфере IT.

Преподаватели Академии ⎼ специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы более 5 лет. Особое внимание они уделяют практическим занятиям и отработке навыков.

Период обучения: с октября 2023 года по май 2024 года. Каждый ученик по окончании курсов получит электронный сертификат. Он дает до +10 дополнительных баллов на ЕГЭ при поступлении в ВУЗы на IT-специальности. Срок действия сертификата не ограничен.

Это уникальная возможность бесплатно получить полезные знания и подготовить основу для успешной карьеры в сфере IT. Прием заявок продлится до конца сентября. Записаться можно по ссылке https://kaluga.top-academy.ru/events/code-of-the-future-free-programming-courses-for-schoolchildren-in-grades-8-11-and-students-of-secondary-vocational-education

Реклама. АНО ДПО «Академия Топ» (Филиал «Академия Топ Калуга»)

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Опубликовано: 19.09.2023 18:00 0 103
Тэги: реkлама erid
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