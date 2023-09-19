В Калужской области отремонтируют поликлинику в Сухиничах

В 2024 году в Сухиничах начнется капитальный ремонт поликлиники. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Планируется, что работы продлятся около двух лет.

- Будет существенное обновление, - пояснил губернатор. - От фасада и кровли до внутренних коммуникаций. Жители обращались с этой просьбой не раз. Проект готов. По программе модернизации первичного звена здравоохранения начнём с 2024 году. А местным властям задача - контролировать сроки и качество работ.

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