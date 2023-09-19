Губернатор Калужской области проведет прямую линию во «ВКонтакте»

В следующий вторник, 26 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша проведет прямую линию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Эфир начнется в 18:00.

- Читаю ваши комментарии в соцсетях. Вижу, что вопросов, которые надо вместе обсудить, много, - подчеркнул губернатор.

Свои вопросы калужане могут оставить под этой публикацией. На данный момент там уже больше 200 комментариев.

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