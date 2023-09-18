Правительство России выделит Калужской области 61 миллион рублей на развитие туризма

Калужская область получит еще 61 миллион рублей на развитие туризма. Об этом вечером в понедельник, 18 сентября, рассказал губернатор Владислав Шапша.

Дополнительная субсидия предназначена на инвестпроекты по возведению модульных отелей. Благодаря этому в глэмпингах, эко-отелях и на базах отдыха появится еще 48 номеров.

Напомним, ранее Калужской области уже выделяли субсидия в 502 миллиона рублей на быстровозводимые гостиницы. Такая помощь из бюджета поможет бизнесменам построить 461 номер в модульных отелях.

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