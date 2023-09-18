Губернатор Калужской области прочитает лекцию студентам

Во вторник, 19 сентября, в Калуге губернатор Калужской области Владислав Шапша проведет лекцию для студентов на тему «Новые стандарты открытости власти». Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием».

Студенты КГУ обсудят с главой региона особенности современного диалога власти и общества.

Ранее в рамках акции «Знание.Лекторий» с лекциями выступали замгубернатора Дмитрий Разумовский и министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

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