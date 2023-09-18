Жителей Калуги напугало стадо коров во дворе многоэтажного дома

В микрорайоне Кубяка в Калуге к пасущимся между многоэтажками лошадям уже привыкли, а в этом году там еще добавилось стадо коров.

- Я была маленькая и ходила в школу, в моем дворе были лошади, и сейчас прошло 25 лет, лошади пасутся, как и раньше, - написала наша читательница Ирина 18 сентября. - Но сегодня я приехала забирать детей из школы и обалдела. В нашем дворе (Кибальчича, 11) отдыхает стадо коров. Это уже слишком. Они воняют, и это просто опасно для детей.

В конце лета городские власти обсуждали вопрос изъятия животных у владельцев. Однако потом в городской управе отвечали лишь, что хозяев животных штрафуют, но больше ничего сделать не могут.

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