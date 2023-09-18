В Калуге за неделю родились 72 ребенка

За неделю, с 11 по 16 сентября, в Калуге на свет появились 72 ребенка. Такую статистику опубликовал городской загс.

Среди новорожденных было 42 мальчика и 30 девочек.

Из редких имен в загсе отметили Аду, Дарину, Макара, Данилу и Элину.

У одной из калужских семей родилась двойня.

Всего с начала года в Калуге родились 2875 детей.

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