В Калужской области план вакцинации от гриппа выполнили на 28%

В Калужской области по состоянию на 18 сентября план вакцинации от гриппа выполнен на 28%. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

Сам он также сделал прививку.

- В Калужскую область поступили вакцины от гриппа «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения, «Ультрикс Квадри»- для взрослого населения, в том числе беременных женщин и детей, - отметил Пахоменко. - Призываю всех беречь свое здоровье и вакцинироваться!

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