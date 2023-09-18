В Калужской области 261 человек пострадал от укусов клещей

В Калужской области за неделю, с 11 по 17 сентября, 261 человек обратился к врачам по поводу укусов клещами. Такие данные в понедельник опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших 14 детей.

Чаще всего клещей встречали в Калуге (155 случаев) и Обнинске (50 случаев).

Боррелиоз выявлен у 19% исследованных в лаборатории членистоногих.

С начала года в регионе зафиксировали 4021 случай присасывания клещей. В прошлом году было за этот же период 3789.

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