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Отделение урологии БСМП создано в 1991 году. Основной задачей отделения является оказание экстренной и плановой урологической помощи жителям города Калуги и Калужской области.
В отделении выполняются следующие виды оперативных вмешательств:
ЛАПАРО- И РЕТРОПЕРИТОНЕОСКОПИЧЕСКИЕ операции на почках и мочеточниках:
В выполнении данных вмешательств непосредственно участвует специалист мирового уровня, эндохирург профессор Э.А Галлямов. Под его руководством в регулярную практику отделения внедряются новые операции и совершенствуются навыки лапароскопических вмешательств у врачей.
УРЕТЕРОСКОПИЯ с контактной уретеролитотрипсией.
ДИСТАНЦИОННАЯ ЛИТОТРИПСИЯ (ДЛТ) — проводится отделением с 1992 г. (впервые в Калужской области).
ТУР — трансуретральная резекция
ЧРЕСКОЖНЫЕ
ЖЕНСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ УРОЛОГИЯ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНДРОЛОГИЯ
Урологическое отделение проводит комплексное лечение хронических заболеваний предстательной железы и мочевого пузыря (включая эндовизикальное и эндоуретральное введение медикаментов и физиолечение, в том числе лазерная терапия и термотерапия).
! Информация для пациентов старше 18 лет.
* Фаллопротезирование — хирургическое вмешательство, при котором в ткани пениса имплантируется протез.
При выполнении данной операции в БСМП г. Калуги используют не имеющий аналогов фаллопротез AMS Spectra. Учитывая лечебно-диагностическую базу больницы, квалификацию хирургов урологического отделения и опыт проведения подобных операций, фаллопротезирование имплантом AMS Spectra можно отнести к относительно несложным оперативным вмешательствам, что особенно важно для пациентов с выраженной сопутствующей патологией.
Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.
https://bsmp40.ru/
https://vk.com/bsmp40
https://ok.ru/bsmp40
https://t.me/bsmpkaluga
248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3
The Urology Department of the Emergency Hospital was established in 1991. The main task of the department is to provide emergency and planned urological care to residents of Kaluga and the Kaluga region.
The following types of surgical interventions are performed in the department:
LAPAROSCOPIC AND RETROPERITONEOSCOPIC kidney and ureter surgery:
A world-class specialist, an endosurgeon, Professor E. A. Gallyamov, is directly involved in the implementation of these interventions. Under his leadership, new surgery types are introduced into the regular practice of the department and the skills of laparoscopic interventions are improved by doctors.
URETEROSCOPY with contact ureterolithotripsy.
Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) has been performed by the department since 1992 (for the first time in the Kaluga region).
TUR — transurethral resection
PERCUTANEOUS
UROLOGIC SURGERY IN WOMEN
SURGICAL ANDROLOGY
The Urology Department provides comprehensive treatment of chronic diseases of the prostate gland and bladder (including endovesical and endourethral administration of medications and physiotherapy — including laser therapy and thermotherapy).
! Information for patients aged 18 and older.
* Phalloprosthetics is a surgical intervention, in which a prosthesis is implanted in the penis tissue.
For this surgery at the Emergency Hospital of Kaluga, unparalleled AMS Spectra.
Taking into account the diagnostic and treatment base of the hospital, the qualifications of the surgeons of the urology department and the experience of performing such surgeries, phalloprosthesis with the AMS Spectra implant can be attributed to relatively simple surgical interventions. Which is especially important for patients with severe concomitant pathology.
You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко. Реклама.
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