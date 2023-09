erid: LdtCK1eKR

Отделение урологии БСМП создано в 1991 году. Основной задачей отделения является оказание экстренной и плановой урологической помощи жителям города Калуги и Калужской области.

В отделении выполняются следующие виды оперативных вмешательств:

ЛАПАРО- И РЕТРОПЕРИТОНЕОСКОПИЧЕСКИЕ операции на почках и мочеточниках:

пластики мочеточников;

нефроэктомии, резекция почки;

иссечение кист почек;

аденомэктомия.

В выполнении данных вмешательств непосредственно участвует специалист мирового уровня, эндохирург профессор Э.А Галлямов. Под его руководством в регулярную практику отделения внедряются новые операции и совершенствуются навыки лапароскопических вмешательств у врачей.

УРЕТЕРОСКОПИЯ с контактной уретеролитотрипсией.

ДИСТАНЦИОННАЯ ЛИТОТРИПСИЯ (ДЛТ) — проводится отделением с 1992 г. (впервые в Калужской области).

ТУР — трансуретральная резекция

аденомы простаты,

опухоли мочевого пузыря,

рассечение стрикруры уретры (мочеиспускательного канала),

контактное разрушение и удаление камней мочевого пузыря.

ЧРЕСКОЖНЫЕ

чрескожные пункционные разрушения и удаление камней почек (ЧПНЛ);

чрескожное пункционное рассечение стриктур лоханочно-­мочеточникового сегмента;

чрескожные пункционные нефростомии и нефролитолапаксии.

ЖЕНСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ УРОЛОГИЯ

ТVT– пластики (при недержании мочи);

операции транспозиции наружного отверстия уретры;

увеличительная пластика точки J.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНДРОЛОГИЯ

фаллопротезирование*;

исправление врожденных и приобретенных аномалий развития половых органов и мочеиспускательного канала;

удаление доброкачественных образований полового члена, уретры;

обрезание крайней плоти, пластика короткой уздечки полового члена;

удаление олеогранулем полового члена;

буккальная пластика уретры (пластика стриктур уретры с использованием слизистой полости рта).

Урологическое отделение проводит комплексное лечение хронических заболеваний предстательной железы и мочевого пузыря (включая эндовизикальное и эндоуретральное введение медикаментов и физиолечение, в том числе лазерная терапия и термотерапия).

! Информация для пациентов старше 18 лет.

* Фаллопротезирование — хирургическое вмешательство, при котором в ткани пениса имплантируется протез.

При выполнении данной операции в БСМП г. Калуги используют не имеющий аналогов фаллопротез AMS Spectra. Учитывая лечебно-­диагностическую базу больницы, квалификацию хирургов урологического отделения и опыт проведения подобных операций, фаллопротезирование имплантом AMS Spectra можно отнести к относительно несложным оперативным вмешательствам, что особенно важно для пациентов с выраженной сопутствующей патологией.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.

248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3

The Urology Department of the Emergency Hospital was established in 1991. The main task of the department is to provide emergency and planned urological care to residents of Kaluga and the Kaluga region.

The following types of surgical interventions are performed in the department:

LAPAROSCOPIC AND RETROPERITONEOSCOPIC kidney and ureter surgery:

ureteral plastics;

nephroectomy, kidney resection;

exsection of kidney cysts;

adenomectomy.

A world-­class specialist, an endosurgeon, Professor E. A. Gallyamov, is directly involved in the implementation of these interventions. Under his leadership, new surgery types are introduced into the regular practice of the department and the skills of laparoscopic interventions are improved by doctors.

URETEROSCOPY with contact ureterolithotripsy.

Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) has been performed by the department since 1992 (for the first time in the Kaluga region).

TUR — transurethral resection

prostate adenomas,

tumors of the bladder,

dissection of the urethral stricture,

contact destruction and removal of bladder calculi.

PERCUTANEOUS

percutaneous puncture destruction and removal of kidney calculi;

percutaneous puncture dissection of strictures of the pelvic-­ureteral segment;

percutaneous puncture nephrostomy and nephrolitholapaxy.

UROLOGIC SURGERY IN WOMEN

TVT plastics (for uroclepsia);

transposition surgery of the external urethral opening;

G-spot augmentation.

SURGICAL ANDROLOGY

phalloprosthetics*;

correction of congenital and acquired abnormal development of the genitals and urethra;

removal of benign formations of the penis, urethra;

circumcision, short penis frenulum plastic surgery;

removal of penis lipogranulomas;

buccal urethroplasty (plastics of urethral strictures using oral mucosa).

The Urology Department provides comprehensive treatment of chronic diseases of the prostate gland and bladder (including endovesical and endourethral administration of medications and physiotherapy — including laser therapy and thermotherapy).

! Information for patients aged 18 and older.

* Phalloprosthetics is a surgical intervention, in which a prosthesis is implanted in the penis tissue.

For this surgery at the Emergency Hospital of Kaluga, unparalleled AMS Spectra.

Taking into account the diagnostic and treatment base of the hospital, the qualifications of the surgeons of the urology department and the experience of performing such surgeries, phalloprosthesis with the AMS Spectra implant can be attributed to relatively simple surgical interventions. Which is especially important for patients with severe concomitant pathology.

You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.

