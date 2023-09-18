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В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 78,1%

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 18.09.2023 10:59 0 362
В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 78,1%

За неделю, с 11 по 17 сентября, в Калужской области врачи зафиксировали 6848 случаев ОРВИ. Это сразу на 78,1% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения превышены среди школьников и взрослых. Заболеваемость школьников за неделю выросла на 202,6%.

В Калуге больных ОРВИ за неделю стало больше на 82,5%. Среди детей в возрасте от 7 до 14 лет пороговые значения превышены на 124,4%.

В Калуге среди школьников новых случаев ОРВИ стало больше на 222,6%, чем неделю назад.

В больницы попали 19 пациентов.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 18.09.2023 10:59 0 362
Тэги: общество здравоохранение
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