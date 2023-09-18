В Калужской области ушел в отставку министр сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов (на фото) ушел в отставку. Об этом стало известно в понедельник, 18 сентября, на планерке в областном правительстве.

Громова сменит депутат Заксобрания Александр Ефремов.

Громову в декабре исполнится 68 лет. Пост министра сельского хозяйства он занимал с 2004 года.

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