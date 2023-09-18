Глава городского самоуправления Калуги посетил Каспийск

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов с официальным визитом посетили Каспийск. В эти дни город отмечает свою 76-ю годовщину.

- Каспийск — это не только главная база Каспийской флотилии, но и важный промышленный центр, обеспечивающий российский флот современными системами вооружения. Наши города уже давно связывают теплые, дружеские отношения. Уверен, что теперь сотрудничество между Калугой и Каспийском выйдет на новый уровень, – отметил Юрий Моисеев, пожелав городу и его жителям успехов, развития и процветания.

В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Городской Думой Калуги и Собранием депутатов Каспийска. Соглашение предусматривает обмен опытом нормотворческой работы, изучение лучших муниципальных практик, обмен делегациями, расширение межмуниципальных связей.

- Каспийск динамично развивается, здесь наработан интересный опыт, который будет полезен и для нашего города, – подчеркнул Александр Иванов.

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