В Калужской области снова потеплеет

В понедельник, 18 сентября, в Калужской области станет теплее, обещают синоптики.

Утром +13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +20. Ночью +12.

В течение дня переменная облачность, без осадков, ветер слабый.

Наши предки подмечали, если на рябине к этому времени пожелтели листья, то зима будет ранняя.

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